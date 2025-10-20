vi racconto la rivoluzione delle carte geografiche aragonesi scrive cadelo

Nuove ricerche e recenti scoperte documentali permettono di frantumare vecchi dogmi culturali e di guardare la storia del nostro Paese in una prospettiva nuova. Si tratta delle Carte Geografiche Aragonesi emerse inaspettatamente dagli archivi e che stanno modificando profondamente non solo la storia della cartografia ma soprattutto la narrazione secondo cui gli Arabi avrebbero avuto un ruolo centrale nella ricostruzione della cultura scientifica dell’Europa che, perduta durante il cosiddetto Medioevo, sarebbe ritornata in Europa grazie all’islam consentendo l’affermazione dell’Umanesimo e del Rinascimento. 🔗 Leggi su Formiche.net

