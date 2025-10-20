Vi racconto la rivoluzione delle Carte geografiche Aragonesi Scrive Cadelo
Nuove ricerche e recenti scoperte documentali permettono di frantumare vecchi dogmi culturali e di guardare la storia del nostro Paese in una prospettiva nuova. Si tratta delle Carte Geografiche Aragonesi emerse inaspettatamente dagli archivi e che stanno modificando profondamente non solo la storia della cartografia ma soprattutto la narrazione secondo cui gli Arabi avrebbero avuto un ruolo centrale nella ricostruzione della cultura scientifica dell’Europa che, perduta durante il cosiddetto Medioevo, sarebbe ritornata in Europa grazie all’islam consentendo l’affermazione dell’Umanesimo e del Rinascimento. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
San Cesario Lecce - Voce di Donna raccontare la differenza per cambiare il racconto 17 Ottobre 2025 Intervista - Vanessa Roghi, storica e autrice Podcast La Rivoluzione alla Radio Microfoni Femministi dagli anni Settanta Ascolta - facebook.com Vai su Facebook
Vi racconto la rivoluzione delle Carte geografiche Aragonesi. Scrive Cadelo - Nuove ricerche e recenti scoperte documentali permettono di frantumare vecchi dogmi culturali e di guardare la storia del nostro Paese in una prospettiva nuova. Secondo formiche.net