Vetture in sosta vietata nel quartiere di Sant' Antonio | autobus accumulano oltre tre ore di ritardo

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari delle auto che, parcheggiate in divieto di sosta, hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

