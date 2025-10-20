Vetture in sosta vietata nel quartiere di Sant' Antonio | autobus accumulano oltre tre ore di ritardo

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari delle auto che, parcheggiate in divieto di sosta, hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it