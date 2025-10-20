Vetture in sosta vietata nel quartiere di Sant' Antonio | autobus accumulano oltre tre ore di ritardo
Autolinee Toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari delle auto che, parcheggiate in divieto di sosta, hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vetture in sosta vietata nel quartiere di Sant'Antonio: autobus accumulano oltre tre ore di ritardo https://ift.tt/0zLfd8N https://ift.tt/esv2nEM - X Vai su X
Momento cruciale al Parco Assistenza di Sanremo! Le squadre lavorano senza sosta per preparare le vetture in vista delle prossime prove. Vai su Facebook
Bus bloccati da auto in sosta vietata nel quartiere San Paolo a Pisa, si valuta azioni legali - autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali in sede civile e ... Lo riporta gonews.it