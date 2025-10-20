Vestiti logori abbandonati all' ingresso della chiesa l' avviso | Non raccogliamo abiti usati e questa non è carità

Messinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vestiti logori abbandonati dentro sacchi a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria dell'Arco. Un malcostume che si ripete da giorni e che vede la stessa parrocchia intervenire con un post Facebook.  “Abbandonare sacchi di abiti usati all’ingresso della chiesa parrocchiale non è un gesto di carità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

