Vertice Usa-Russia a Budapest dopo 5 anni il ritorno di Putin in Ue tra sanzioni e mandato d' arresto della Cpi Kallas incalza | Non è conveniente
Putin può entrare in Europa? E con quali strategie di movimento? E perché proprio Budapest come teatro di una potenziale pace tra le parti? Il Presidente russo Vladimir Putin tornerà in Europa. È stata questa la notizia data - tra le righe - dal Presidente Usa Donald Trump quando lo scorso 16. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dopo l’inconcludente vertice del 15 agosto tra i presidenti di Usa e Russia, Trump non ha nascosto la sua insofferenza nei confronti del Cremlino - facebook.com Vai su Facebook
Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky oggi alla Casa Bianca. #Trump: vertice con Putin a Budapest - X Vai su X
Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Segnala iltempo.it
Orbàn annuncia che parlerà con Putin del vertice USA-Russia in Ungheria - (askanews) – Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbàn ha dichiarato che parlerà col Presidente russo Vladimir Putin per discutere del vertice tra Stati Uniti e Russia previsto a Buda ... Secondo askanews.it
Trump frena sul Donetsk: «Mai parlato con Putin di Donbass, ma la guerra deve finire». I dubbi Ue sul vertice di Budapest - Donald Trump ha respinto le ricostruzioni del Washington Post secondo cui, nel colloquio con Vladimir Putin, non si sarebbe affrontato il tema di Donetsk. Lo riporta lasicilia.it