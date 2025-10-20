Vertice Trump-Putin a Budapest il nodo del mandato d' arresto Cpi allo zar Orban | Libero accesso in Ungheria Ue conceda permesso speciale

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ungheria assicura libero ingresso a Putin per il vertice con Trump, mentre l’Ue si interroga sui rischi politici e sul mandato d’arresto della Corte penale internazionale Il vertice fra il presidente americano Donald Trump e il suo omonimo russo Vladimir Putin, atteso per la settimana pross. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice Trump-Putin a Budapest, il nodo del mandato d'arresto Cpi allo zar, Orban: "Libero accesso in Ungheria, Ue conceda permesso speciale"

