Verstappen vince anche a Austin Mondiale riaperto Leclerc terzo
Max Verstappen è inarrestabile, a Austin dopo il trionfo nella Sprint si impone anche nel Gran Premio. Adesso l’olandese della Red Bull è a soli 40 punti dal leader del Mondiale Oscar Piastri, avvicinato anche dal compagno di squadra Lando Norris che a Austin è arrivato secondo e ora è a soli 14 punti dal capoclassifica. Verstappen ha sempre creduto nella possibilità della rimonta e la pressione che c’è adesso sulle Mc Laren è enorme, come del resto dimostra lo scontro tra i due piloti “papaya” dopo il via della Sprint, un momento che ha segnato in negativo tutto il week-end statunitense della Mc Laren Finalmente Ferrari Torna sul podio la Ferrari e lo fa con il terzo posto ottenuto da Charles Leclerc, ancora una volta il monegasco si piazza davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
? Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe. Sul podio anche Norris e Leclerc, quarto Hamilton con l'altra Ferrari. - facebook.com Vai su Facebook
F1, Verstappen vince ad Austin. La Ferrari torna sul podio con Leclerc: - X Vai su X
Verstappen vince anche a Austin Mondiale riaperto, Leclerc terzo - Dopo la Sprint Max vince il Gran Premio, ora è a - Da panorama.it
Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin - Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Segnala fanpage.it
Cannibale Verstappen: vince anche il GP a Austin e riapre il Mondiale. Leclerc, podio di orgoglio - Il campione del mondo primo nella gara lunga dopo aver trionfato nella Sprint. Si legge su msn.com