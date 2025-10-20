Max Verstappen è inarrestabile, a Austin dopo il trionfo nella Sprint si impone anche nel Gran Premio. Adesso l’olandese della Red Bull è a soli 40 punti dal leader del Mondiale Oscar Piastri, avvicinato anche dal compagno di squadra Lando Norris che a Austin è arrivato secondo e ora è a soli 14 punti dal capoclassifica. Verstappen ha sempre creduto nella possibilità della rimonta e la pressione che c’è adesso sulle Mc Laren è enorme, come del resto dimostra lo scontro tra i due piloti “papaya” dopo il via della Sprint, un momento che ha segnato in negativo tutto il week-end statunitense della Mc Laren Finalmente Ferrari Torna sul podio la Ferrari e lo fa con il terzo posto ottenuto da Charles Leclerc, ancora una volta il monegasco si piazza davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verstappen vince anche a Austin Mondiale riaperto, Leclerc terzo