Verstappen e le chance di vincere il Mondiale F1 l'ammissione è spiazzante | Gli avrei dato dell'idiota

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la doppietta di Austin, Max Verstappen torna clamorosamente in corsa per il Mondiale F1 2025: in poche settimane da 104 a 40 punti di distacco. L'ammissione del campione olandese sorprende tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

