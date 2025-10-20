Verstappen e le chance di vincere il Mondiale F1 l'ammissione è spiazzante | Gli avrei dato dell'idiota
Dopo la doppietta di Austin, Max Verstappen torna clamorosamente in corsa per il Mondiale F1 2025: in poche settimane da 104 a 40 punti di distacco. L'ammissione del campione olandese sorprende tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Max Verstappen domica in Texas e vince nuovamente avvicinandosi pericolosamente alla chance di vincere il titolo! Come qualcuno ha detto, Verstappen sembra davvero il T-Rex di Jurassick Park, mentre Norris e Oscar vengono inseguiti guidando la Jeep. - facebook.com Vai su Facebook
#F1 #FUnoAT #SingaporeGP Lavoro minuzioso sul bilanciamento e una corretta interpretazione dati: ecco la richiesta di #Verstappen alla #RedBull, per giocarsi al meglio le sue chance nel tentativo di emergere sulla #McLaren in qualifica ?@berrageiz - X Vai su X
Verstappen scopre le carte: “Vincere il Mondiale? Sì, la possibilità c’è” - Dopo mesi trascorsi a schernirsi, a scherzare sull’argomento con l’aria di chi – a parole – non si vuole dare nessuna chance, ora l’olandese h ... Scrive formulapassion.it
F1, Max Verstappen è diventato il favorito per vincere il Mondiale 2025? Ribaltamento di valori clamoroso - L’edizione 2025 del Mondiale di F1 potrebbe passare alla storia come una di quelle da ricordare. Lo riporta oasport.it
Verstappen "la possibilità di vincere il mondiale c'è" - Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo in questi ultimi weekend fino alla fine. Come scrive ansa.it