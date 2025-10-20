Verstappen domina ad Austin e crede nella rimonta Mondiale | La possibilità c’è Bene le Ferrari – La nuova classifica
Dopo le due qualifiche e la vittoria nella Sprint, Max Verstappen si prende il successo anche nella normale gara di Austin. Per l’olandese è la terza vittoria nelle ultime quattro gare e, dopo aver recuperato 64 punti a Piastri (5° finale al Cota) da Monza in avanti, ha definitivamente riaperto il Mondiale. Il duello iridato dice: 346 Oscar Piastri, 332 Lando Norris e 306 l’olandese. Tutto apertissimo insomma, in attesa del nuovo confronto in programma a Città del Messico domenica prossima. Il britannico della McLaren chiude 2° dopo due lunghe battaglie contro Charles Leclerc (3°). Piastri chiude solo 5°, sconsolato a fine gara (è rimasto a lungo nell’abitacolo senza uscire). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
https://racereporter.net/post/mondiale-riaperto… #F1 #USGP In Texas #Verstappen domina e si porta a 40 punti dal leader del mondiale, #Piastri. L’australiano non va oltre la quinta posizione. #Norris è secondo e precede un grande #Leclerc. #Hamilton quart - X Vai su X
SPECIALE MOTORI F1 GP Stati Uniti 2025 Verstappen domina il GP e riapre la corsa al Mondiale. La Ferrari torna sul podio Max Verstappen completa un weekend perfetto al COTA di Austin e domina il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole c - facebook.com Vai su Facebook
F1 | GP USA, lo sceriffo colpisce ancora: Max Verstappen domina Austin - Sul Circuit of the Americas, Max Verstappen ha rimesso la stella da sceriffo sul petto e ha imposto ancora una volta la sua legge. Lo riporta f1grandprix.motorionline.com
Max Verstappen vince a Austin, Norris 2°: la Ferrari è sul podio con Leclerc terzo davanti a Hamilton - Il quattro volte campione del mondo dopo la Sprint vince anche la gara lunga e si porta a 40 punti dalla vetta. Lo riporta today.it
Verstappen domina ad Austin - Norris e Leclerc sul podio dopo un bel duello di sostanza ... Come scrive quattroruote.it