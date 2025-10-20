Verstappen domina ad Austin e crede nella rimonta Mondiale | La possibilità c’è Bene le Ferrari – La nuova classifica

Dopo le due qualifiche e la vittoria nella Sprint, Max Verstappen si prende il successo anche nella normale gara di Austin. Per l’olandese è la terza vittoria nelle ultime quattro gare e, dopo aver recuperato 64 punti a Piastri (5° finale al Cota) da Monza in avanti, ha definitivamente riaperto il Mondiale. Il duello iridato dice: 346 Oscar Piastri, 332 Lando Norris e 306 l’olandese. Tutto apertissimo insomma, in attesa del nuovo confronto in programma a Città del Messico domenica prossima. Il britannico della McLaren chiude 2° dopo due lunghe battaglie contro Charles Leclerc (3°). Piastri chiude solo 5°, sconsolato a fine gara (è rimasto a lungo nell’abitacolo senza uscire). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

