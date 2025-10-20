Verso una Foggia più sostenibile | nasce il confronto sulle Comunità Energetiche

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, presso l’aula 1 del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia, la tavola rotonda organizzata dall’Assessorato alle Politiche Energetiche del Comune di Foggia, dall’Esab – Osservatore sull’Energia, la Sostenibilità Ambientale e il Benessere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Foggia, rubata auto alla regista dello spettacolo di Lo Verso. La denuncia - L'auto, parcheggiata nei pressi di Parcocittà a Foggia, di proprietà di Alessandra Pizzi, regista dello spettacolo dell'attore teatrale Enrico Lo Verso, è stata rubata nella tarda serata di ieri. Segnala quotidianodipuglia.it

Verso una mobilità più sostenibile - I biocarburanti hanno un ruolo fondamentale perché possono dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni del settore dei trasporti. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Foggia Pi249 Sostenibile