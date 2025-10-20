Verso Saint-Gilloise-Inter le probabili formazioni | Chivu con l’idea Pio Esposito-Bonny in attacco
L’ Inter affronterà l’ Union Saint-Gilloise martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park di Bruxelles nel match valevole per la terza giornata della League Phase di Champions League. Sfida importante per i nerazzurri che vogliono centrare il tris di vittorie in campo europeo dopo gli scalpi di Ajax e Slavia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
