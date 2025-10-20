Verso Saint-Gilloise-Inter Chivu | Obbligati ad arrivare fino in fondo Lautaro sta bene per Thuram difficile il recupero con il Napoli
L’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’ Union Saint-Gilloise, valevole per la terza giornata della League Phase di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: “ Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Cristian Chivu verso Union Saint Gilloise-Inter: “…Non ero scarso prima, non sono il più bravo ora. Non mi piacciono troppo le esaltazioni, conosco questo mondo da tanto tempo e so bene che le valutazioni cambiano in un attimo” (Sky) - X Vai su X
TERME DI PRÉ SAINT DIDIER DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 – CONFERMATO! Una giornata all’insegna del benessere e del relax in uno dei centri termali più suggestivi della Valle d’Aosta. Partenza nelle prime ore del mattino verso Pré Saint Didi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, rifinitura in corso verso l'Union Saint-Gilloise: ancora assente Thuram - Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu dopo l'ottima vittoria contro la Roma all'Olimpico nell'ultima giornata. Segnala tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Union Saint Gilloise-Inter: cosa filtra verso l’8^ giornata - Probabili formazioni Union Saint Gilloise Inter - fantamaster.it scrive
Union Saint Gilloise-Inter, Pio Esposito insieme a Lautaro: le news di formazione - Dopo la vittoria contro la Roma, Chivu va verso un possibile turnover con De Vrij, Sucic, Carlos Augusto e Pio Esposito pronti a partire titolari contro l'Union Saint Gilloise. Segnala sport.sky.it