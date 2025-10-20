Verso Napoli-Inter Chivu annuncia il forfait di un top | Sabato non ci sarà

Doccia fredda per l’ Inter per quanto riguarda le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, assente da circa un mese per un problema muscolare, non ha ancora recuperato del tutto e sarà out ancora per un po’ di tempo. Il giocatore sarà assente sia per il match di Champions League ma anche per il big match di Serie A di sabato contro il Napoli. Assenza pesante, dunque, per Cristian Chivu in vista della sfida. Assenza pesante per l’Inter: Thuram salta il Napoli. Ad annunciare l’assenza dell’attaccante francese ci ha pensato direttamente il tecnico dell’Inter Cristian Chivu durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro l’Unione Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Napoli-Inter, Chivu annuncia il forfait di un top: “Sabato non ci sarà”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le scuse del Cholito con gli occhi lucidi verso i tifosi del Napoli per il gol - facebook.com Vai su Facebook

Verso Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia - X Vai su X

Thuram out anche a Napoli e le ambizioni in Champions: Chivu verso Union SG-Inter - com/it come Thuram out anche a Napoli e le ambizioni in Champions: Chivu verso Union SG- Segnala msn.com

Chivu, Union SG-Inter tappa Champions per sognare in grande: “C’è chi non va in finale da 30 anni…” - Le parole del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu alla vigilia della partita di Champions League contro il Royal Union SG: "La strada è lunga, ma ... Si legge su fanpage.it

Inter, Chivu: «Abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Thuram non ci sarà con il Napoli» - L’Inter ha raccolto sei successi di fila tra campionato e Champions League. Riporta msn.com