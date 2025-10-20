Verso Atalanta-Milan guaio per Juric | un difensore salterà la sfida contro i rossoneri Ecco di chi si tratta

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, dovrà fare a meno del difensore Giorgio Scalvini per la sfida interna del 28 ottobre contro il Milan. Il giocatore resterà infatti fuori tre settimane a causa di una lesione di primo grado al flessore sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Atalanta-Milan, guaio per Juric: un difensore salterà la sfida contro i rossoneri. Ecco di chi si tratta

