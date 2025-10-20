Ventola elogia Akanji | Subito leader all’Inter stimato da tutti i compagni

Inter News 24 Ventola entusiasta per la crescita dimostrata in campo da Akanji: le parole dell’ex attaccante sul rinforzo dei nerazzurri ex Manchester City. Nicola Ventola, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato della crescita e dell’impatto immediato di Manuel Akanji nell’ Inter di Cristian Chivu, sottolineando come il difensore svizzero si sia imposto fin da subito come un punto fermo della squadra nerazzurra. «Il curriculum di Akanji lo conoscevamo, però essere subito così protagonista con quella mentalità è notevole. A me Pavard non mi ha mai convinto nei due anni, all’Inter non è mai facile giocare anche se vieni dal City. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola elogia Akanji: «Subito leader all’Inter, stimato da tutti i compagni»

