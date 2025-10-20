Venticinquenne armato di coltello scatena il caos in centro | furti e rapine in poche ore
Prima un tentato furto, poi una rapina con coltello nel cuore della città. È finita con un arresto la lunga giornata di un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, fermato dalla polizia di Bologna dopo due episodi di criminalità avvenuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
