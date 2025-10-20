Venezia padre e figlio arrestati per traffico di droga | trasportavano cocaina in laguna con due barche

Padre e figlio arrestati a Venezia: trasportavano oltre un chilo di cocaina in laguna. Sequestrate armi, munizioni e due imbarcazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Venezia, padre e figlio arrestati per traffico di droga: trasportavano cocaina in laguna con due barche

