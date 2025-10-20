Vendemmia in Galleria Cavour

Venerdì 24 ottobre 2025, dalle 18.00 alle 21.00, Galleria Cavour 1959 ospita la prima edizione di Vendemmia in Galleria: un evento che celebra il dialogo tra moda, vino e territorio. Le boutique di Galleria accoglieranno cantine selezionate dell’Emilia-Romagna in un percorso di degustazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

