Velvet nails | l'autunno si veste di unghie di velluto
Se c’è un tessuto che inaugura la stagione più fredda è il velluto, caldo, voluttuoso e ricco di sfumature. E proprio il velluto è protagonista anche sulle unghie, con una manicure dalla texture cangiante che ben si adatta anche alle unghie più corte. Unghie di velluto per un effetto cangiante e voluttuoso. Quando si parla di unghie corte si pensa subito a colori basici e poco spazio per la fantasia. Eppure alcune nail art danno il meglio proprio sul corto, come le velvet nails, unghie che riprendono il trend delle unghie cat eye accentuando il finish cangiante e puntando su un gioco di glitter e luci che dà profondità alla nail art nonostante la lunghezza. 🔗 Leggi su Amica.it
