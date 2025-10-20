Veicolo di provenienza illecita in città | denunciato un uomo di 50 anni per ricettazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di un’attività di controllo del territorio, la Polizia Municipale di Benevento, ha individuato un veicolo circolante sul territorio comunale risultato oggetto di appropriazione indebita. Gli agenti intervenuti hanno accertato che il veicolo, oltre a risultare oggetto di appropriazione indebita, era privo di copertura assicurativa obbligatoria. Il conducente, un uomo di circa 50 anni, residente in città, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini delle indagini e per le successive procedure di restituzione al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

