Veicoli elettrici il Mase allarga la platea per richiedere l’incentivo

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istat nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi. La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

