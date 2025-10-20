Oggi doveva essere il grande ritorno su RadioDue, annunciato con un’incursione televisiva da record. Invece La Pennicanza di Fiorello e Biggio è stata rimandata di 24 ore a causa di un’indisposizione dello showman siciliano, che ha ironizzato sull’accaduto con il suo inconfondibile stile autoironico. Ieri sera, infatti, Fiorello e Marco Biggio hanno preso possesso dello spazio di Bruno Vespa su RaiUno, subito dopo il TG1, con un mini-show intitolato provocatoriamente “Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa”. Non si è trattato di una semplice apparizione promozionale, ma di uno spettacolo vero e proprio scritto col classico ritmo radiofonico dello showman. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Vedi che succede a prendere il posto di Bruno Vespa?”: Fiorello e la maledizione che si abbatte sulla Pennincanza