Vaticano Papa Leone XIV incontra vittime di abusi

Primo incontro di papa Leone con un gruppo di vittime di abusi. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, Papa Leone XIV incontra vittime di abusi

#Vaticano Papa #LeoneXIV ha incontrato un gruppo di vittime di abusi da parte del clero. La commissione pontificia nei giorni scorsi aveva presentato un rapporto dove rilevava lentezze e criticità nell'affrontare in alcune diocesi la piaga degli abusi ai minori. - X Vai su X

Alla presenza di oltre 70mila persone in Vaticano, Papa Leone ha proclamato sette nuovi santi, ricordando l'enorme contributo che hanno dato alla Chiesa e alla fede cattolica - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero, è la prima volta - Il Papa ha ricevuto in Vaticano sei membri della rete Eca (Ending Clergy Abuse) in un incontro definito "un momento significativo di dialogo" sulla piaga degli abusi. Lo riporta msn.com

Papa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero: “Ci siamo sentiti ascoltati” - Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza alcune vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero. thesocialpost.it scrive

Papa Leone XIV, il Giubileo ci fa capire la universalità della Chiesa e la misericordia divina - Un anniversario speciale quello del Pontificio Collegio Portoghese a Roma celebrato con una udienza dal Papa. Riporta acistampa.com