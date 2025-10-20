Vaticano Papa Leone XIV incontra vittime di abusi

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo incontro di papa Leone con un gruppo di vittime di abusi. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

vaticano papa leone xiv incontra vittime di abusi

© Tv2000.it - Vaticano, Papa Leone XIV incontra vittime di abusi

