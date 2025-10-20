Vaticano Papa Leone riceve i pellegrini delle canonizzazioni

All’indomani della canonizzazione di sette nuovi santi, il Papa riceve i fedeli giunti in Vaticano per l’occasione e li esorta a seguire il loro esempio di vita. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, Papa Leone riceve i pellegrini delle canonizzazioni

#Vaticano Papa #LeoneXIV ha incontrato un gruppo di vittime di abusi da parte del clero. La commissione pontificia nei giorni scorsi aveva presentato un rapporto dove rilevava lentezze e criticità nell'affrontare in alcune diocesi la piaga degli abusi ai minori. - X Vai su X

Alla presenza di oltre 70mila persone in Vaticano, Papa Leone ha proclamato sette nuovi santi, ricordando l'enorme contributo che hanno dato alla Chiesa e alla fede cattolica - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa incontra per la prima volta alcune vittime di abusi: «Ci siamo sentiti ascoltati» - Leone XIV ha ricevuto lunedì mattina in Vaticano sei persone appartenenti all'organizzazione internazionale Eca (Ending Clergy Abuse) che gli aveva scritto una lettera chiedendogli un incontro. Segnala famigliacristiana.it

Papa Leone XIV riceve in regalo un cavallo bianco - Papa Leone XIV ha ricevuto in dono un cavallo arabo purosangue da Andrzej Michalski, proprietario e fondatore della scuderia Michalski in Polonia. Si legge su msn.com

Papa Leone XIV, l'incontro con il presidente dell'Uruguay dopo il via libera alla legge sull'eutanasia nel Paese - Papa Leone XIV stamane ha ricevuto in udienza il Presidente dell’Uruguay Yamandú Orsi, che poi ha incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Riporta acistampa.com