vaticano papa leone riceve i pellegrini delle canonizzazioni

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’indomani della canonizzazione di sette nuovi santi, il Papa riceve i fedeli giunti in Vaticano per l’occasione e li esorta a seguire il loro esempio di vita. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

