Varese violenza contro la ex ma subito libero

È tornato subito libero, con il solo divieto di avvicinamento, l’uomo che aveva picchiato e minacciato l’ex compagna alla fermata dell’autobus a Varese. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Varese, violenza contro la ex ma subito libero

