varese violenza contro la ex ma subito libero

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato subito libero, con il solo divieto di avvicinamento, l’uomo che aveva picchiato e minacciato l’ex compagna alla fermata dell’autobus a Varese. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

