Varese è un altro crollo La Reggiana passeggia nonostante Nkamhoua
Per Varese un’altra, dura lezione. Dopo il -33 con l’Olimpia, il -24 a Reggio Emilia, mettendo il naso avanti solo a inizio 2° quarto. Da Masnago al Palabigi passano chilometri, non sostanza, con 18 palle perse e una difesa che concede il 57.1% da 2 e il 43.5% da 3. Kastritis ha di che chiedere approcci in campo aderenti a quelli in allenamento, perché il prodotto è pessimo esattamente come quello di Herman Mandole un anno fa di questi tempi. Sassari è stata un’illusione? Il presente dice sì, aprendo non pochi casi. Il più grande resta Stefan Moody. Dopo lo 0 con Milano, un punto contro Reggio, con 05 dal campo e 3 perse, per quanto controbilanciate molto parzialmente da 4 recuperi e 4 assist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una giovane donna vittima di maltrattamenti, con la voce spezzata dal pianto. Dall'altro capo del telefono le parole rassicuranti di Andrea poliziotto della questura di Varese, che con lucidità e professionalità guida i suoi colleghi, via radio, per trovare un pullma - facebook.com Vai su Facebook
Varese, è un altro crollo. La Reggiana passeggia nonostante Nkamhoua - 24 a Reggio Emilia, mettendo il naso avanti solo ... Si legge su ilgiorno.it