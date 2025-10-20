Varese è un altro crollo La Reggiana passeggia nonostante Nkamhoua

Per Varese un’altra, dura lezione. Dopo il -33 con l’Olimpia, il -24 a Reggio Emilia, mettendo il naso avanti solo a inizio 2° quarto. Da Masnago al Palabigi passano chilometri, non sostanza, con 18 palle perse e una difesa che concede il 57.1% da 2 e il 43.5% da 3. Kastritis ha di che chiedere approcci in campo aderenti a quelli in allenamento, perché il prodotto è pessimo esattamente come quello di Herman Mandole un anno fa di questi tempi. Sassari è stata un’illusione? Il presente dice sì, aprendo non pochi casi. Il più grande resta Stefan Moody. Dopo lo 0 con Milano, un punto contro Reggio, con 05 dal campo e 3 perse, per quanto controbilanciate molto parzialmente da 4 recuperi e 4 assist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

