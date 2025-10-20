Vanno a cercare funghi ma scoprono il covo dei pusher
Un pomeriggio d’autunno a cercare funghi nel bosco vicino a casa, ma invece di scovare porcini o chiodini si imbattono nella base di lavoro dei pusher. È successo nel fine settimana a Ceriano Laghetto, nel Parco delle Groane, e l’insolito incontro è stato condiviso sui social. Protagonista della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
