Vandali in una scuola ad Afragola fanno cacca sui banchi rubati soldi e accessori

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto nella scuola Aldo Moro di Afragola. Rubati soldi e pastelli. I ladri hanno anche defecato sui banchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

vandali scuola afragola fannoVandali in una scuola ad Afragola fanno cacca sui banchi, rubati soldi e accessori - Furto nella scuola Aldo Moro di Afragola. Scrive fanpage.it

Vandali scatenati a Pescina: devastate due scuole - PESCINA Vandali scatenati distruggono due scuole, il secondo nell’arco di un anno, ai danni della ex scuola comunale e dell’ ex scuola materna parrocchiale. Secondo ilmessaggero.it

L’ex scuola sotto scacco dei vandali - Non è la prima volta che la furia dei vandali si scaglia contro i locali dell’immobile di via Breccioli: pochi giorni fa l’ultimo episodio, con danni ingenti a vetrate e plafoniere e mura imbrattate ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vandali Scuola Afragola Fanno