VanceWitkoff e Kushner oggi a Tel Aviv

0.52 L'inviato speciale Usa Witkoff e Jared Kushner, consigliere e stretto alleato di Trump, dovrebbero giungere oggi in Israele, secondo quanto riferito da un funzionario Usa al Times of Israel. La visita rientrerebbe negli sforzi di Washington per consolidare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il vicepresidente J.D. Vance dovrebbe arrivare domani nel Paese. I tre avrebbero in programma incontri con il premier Netanyahu e alti funzionari israeliani, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione politica e umanitaria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

