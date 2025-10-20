VAMPIRE cosa è in grado di fare l’arma-modulo che rivoluziona la guerra dei droni
La trasformazione dei paradigmi conflittuali, segnata da minacce ibride e da una crescente asimmetria operativa, ha spostato il baricentro della superiorità militare verso l’equilibrio tra capacità tecnologica e sostenibilità tattica. In questo quadro, lo sviluppo dei sistemi aerei senza pilota (Uas) e delle contromisure ad essi dedicate assume rilievo strategico, ridefinendo lo spazio aereo tattico come un dominio critico di competizione. Il programma VAMPIRE, nelle sue declinazioni occidentale e ucraina, costituisce un esempio significativo di convergenza tra modularità, efficienza economica e rapidità di schieramento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
