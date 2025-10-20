Valutare non significa più semplicemente misurare | come cambia la valutazione
La scuola italiana sta progressivamente maturando una nuova consapevolezza rispetto al significato della valutazione. Il voto, per decenni simbolo di un giudizio definitivo, sta lasciando spazio a una concezione dinamica e dialogica, dove l’attenzione si sposta dal prodotto al processo, dall’errore al miglioramento. Valutare non significa più semplicemente misurare, ma comprendere, accompagnare e orientare. La cultura del back nasce da questa esigenza di umanizzare la valutazione e restituirle la sua funzione originaria di guida all’apprendimento. È un cambio di paradigma che si fonda sull’ascolto, sull’empatia e sulla fiducia reciproca tra docente e discente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
