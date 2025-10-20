Valtur Brindisi | capolista che vince e studia i dettagli per diventare grande
BRINDISI - Fa bene coach Bucchi a sottolineare il segnale positivo (in tutti i sensi) che ne deriva quando si porta a casa la vittoria in una partita complessa, difficile e dura, da battaglia per tutti i 40 minuti di gioco, come quella di Milano. Ora, tuttavia, lo staff tecnico ha bisogno di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Piero Bucchi ieri sera dopo la vittoria della Valtur Brindisi a Milano. "Grazie ai ragazzi che ci seguono in trasferta. Partita dura come mi aspettavo, Milano ha un roster molto fisico, molto duro. Abbiamo tirato sicuramente non bene, però siamo rimasti sempre co - facebook.com Vai su Facebook
Valtur Brindisi - X Vai su X
A2 - La Valtur Brindisi strappa i due punti all'Urania Milano all'OT - La Valtur Brindisi batte in trasferta la Wegreenit Urania Milano dopo un tempo supplementare per 79- Segnala pianetabasket.com
Valtur Brindisi: il punto dopo le prime 5 giornate - In attesa dell’anticipo di stasera contro l’Urania Milano, ore 20:30 con diretta su LNP Pass, dopo 5 giornate è possibile fare un primo bilancio sulla Valtur Brindisi e su ... Da pianetabasket.com
Valtur Brindisi passa ad Avellino con il piglio di grande squadra - Cinciarini sarà confermato fino a fine stagione, in attesa del rientro di Blake Francis e del pivot Andrea Mabor Dut Biar ... Segnala today.it