Valsa Group stagione al via A Milano esordio ’trappola’
Finalmente si gioca. È stata una rincorsa lunghissima, tra le più estenuanti delle ultime stagioni: più di due mesi di preparazione per arrivare a oggi, inusuale lunedì d’esordio in campionato dettato dalle nuove regole Fivb che impongono tre settimane di stop tra fine dei campionati mondiali e inizio delle competizioni ufficiali per club. Allianz Milano-Valsa Group Modena è il match che apre la SuperLega di Anzani e compagni, test difficile per il campo e per la qualità delle formazioni che da sempre Roberto Piazza è in grado di imbastire, ma anche scontro non impossibile, con una formazione che è uscita indebolita (sulla carta) dal mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
?| VIDEO Highlights di Valsa Group Modena-Itas Trentino 1-3, Finale del 4° Trofeo maschile Ferramenta Astori di Montichiari #? #trentinonelcuore - X Vai su X
| LIVE La diretta streaming della Finale del 4° Trofeo Ferramenta Astori di Montichiari (Bs): Valsa Group Modena-Itas Trentino #? #TRENTINONELCUORE - facebook.com Vai su Facebook
Valsa Group, stagione al via. A Milano esordio ’trappola’ - È stata una rincorsa lunghissima, tra le più estenuanti delle ultime stagioni: più di due mesi di preparazione per arrivare a oggi, inusuale lunedì d’esordio in campionato dettato ... Si legge su sport.quotidiano.net
Balaso sulla nuova stagione alle porte: "La Lube dovrà essere vecchio stile" - Il libero sul derby di lunedì con la Yuasa e sugli altri impegni: "In campo con la stessa intensità, fame e voglia dell’annata scorsa" ... Segnala sport.quotidiano.net
Valsa Group, Ikhbayri:: "Noi tra le prime quattro" - Volley SuperLega Le parole dell’opposto di ritorno da un ottimo Mondiale "Voglio giocare di più rispetto allo scorso anno, la squadra deve crescere". Da msn.com