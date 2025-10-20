Valsa Group stagione al via A Milano esordio ’trappola’

Finalmente si gioca. È stata una rincorsa lunghissima, tra le più estenuanti delle ultime stagioni: più di due mesi di preparazione per arrivare a oggi, inusuale lunedì d’esordio in campionato dettato dalle nuove regole Fivb che impongono tre settimane di stop tra fine dei campionati mondiali e inizio delle competizioni ufficiali per club. Allianz Milano-Valsa Group Modena è il match che apre la SuperLega di Anzani e compagni, test difficile per il campo e per la qualità delle formazioni che da sempre Roberto Piazza è in grado di imbastire, ma anche scontro non impossibile, con una formazione che è uscita indebolita (sulla carta) dal mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

