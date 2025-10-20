Valorizzazione delle tradizioni | nasce il centro studi Gaetano Basile

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova realtà dedicata alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari siciliane. Nasce il centro studi Gaetano Basile che sarà presentato giovedì 23 ottobre, alle 17, nella Sala Lanza dell’Orto Botanico. Il momento centrale dell’incontro sarà un dialogo vivace e ironico tra lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

