Valerio Aprea presenta Il vero problema di questo paese

il 19 novembre 2025. Incontro con l'autore. Modera Elena Chemello. Attore e autore romano, noto per cinema, teatro e serie TV di successo. In Il (vero) problema di questo Paese raccoglie 34 racconti nati come monologhi televisivi e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

