Valentina Persia arriva ad Arezzo con il suo spettacolo comico Ma che te ridi!
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Dopo il successo nei principali teatri italiani, , i n scena domenica 26 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Tenda. Una serata di risate e divertimento assicurato con una delle artiste più amate dal pubblico italiano. Il tour è prodotto da GruppoAnteprima, realtà di riferimento nella circuitazione nazionale di spettacoli comici e teatrali. Attrice, comica, ballerina e cabarettista, Valentina Persia ha saputo distinguersi nel panorama dello spettacolo per il suo talento poliedrico e l’ironia travolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
