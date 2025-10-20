Vale la pena insistere con la IUI o dovrei passare subito alla FIVET?
Buongiorno dottore, dopo due IUI infruttuose, il centro ci ha consigliato di passare direttamente alla FIVET. È normale che dopo pochi tentativi si cambi tecnica, o vale la pena insistere con l’inseminazione? Io ho 37 anni. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
LE MIGLIORI MOZZARELLE DEL SUPERMERCATO! E sì, le mozzarelle del supermercato non sono tutte di scarsa qualità, anzi! Altroconsumo rivela quali vale davvero la pena comprare - facebook.com Vai su Facebook
Superare l’impotenza: perché vale la pena di scrivere libri su Gaza - X Vai su X
Merz: Priorità assoluta è riformare reddito cittadinanza. Vale la pena andare a lavorare - (Agenzia Vista) Germani, 26 settembre 2025 “La priorità assoluta del governo tedesco è la riforma del Buergergeld, il sussidio concesso ai disoccupati di lungo corso in Germania. Segnala msn.com