Vale la pena insistere con la IUI o dovrei passare subito alla FIVET?

Buongiorno dottore, dopo due IUI infruttuose, il centro ci ha consigliato di passare direttamente alla FIVET. È normale che dopo pochi tentativi si cambi tecnica, o vale la pena insistere con l’inseminazione? Io ho 37 anni. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

