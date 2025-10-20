Valditara | Educazione sessuale sì ma come parte di scienze non combatte femminicidi Consenso informato previene confusione bambini

Nella rubrica Facciamo chiarezza, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, interviene per precisare contenuti e finalità della legge sul consenso informato e il ruolo dell’educazione sessuale nella scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

