Val Masino (Sondrio), 20 ottobre 2025 – È stato recuperato il cadavere che era stato individuato domenica 19 ottobre in alta montagna, nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Si tratta di un escursionista toscano di 51 anni. L'uomo, segnalato privo di vita domenica mattina nella zona del Passo del Barbacan, a 2.400 metri di quota, era a terra tra le rocce, in un'area impervia, ma non riporta i segni della caduta e potrebbe anche aver avuto un malore. Da quanto si è appreso, si trovava sul posto da 8-10 giorni, in una zona defilata rispetto al sentiero Roma.

© Ilgiorno.it - Val Masino, recuperato il corpo senza vita individuato tra le rocce: è un escursionista toscano