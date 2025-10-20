Val Masino recuperato il corpo senza vita individuato tra le rocce | è un escursionista toscano
Val Masino (Sondrio), 20 ottobre 2025 – È stato recuperato il cadavere che era stato individuato domenica 19 ottobre in alta montagna, nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Giallo in Val Masino: trovato un corpo tra le rocce, indagini in corso Si tratta di un escursionista toscano di 51 anni. L’uomo, segnalato privo di vita domenica mattina nella zona del Passo del Barbacan, a 2.400 metri di quota, era a terra tra le rocce, in un'area impervia, ma non riporta i segni della caduta e potrebbe anche aver avuto un malore. Val Masino, corpo avvistato a 2400 metri: indagini in corso - FOTO(ANSAANP) Da quanto si è appreso, si trovava sul posto da 8-10 giorni, in una zona defilata rispetto al sentiero Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
