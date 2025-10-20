Val Masino cadavere ritrovato a 2400 metri | era un escursionista di Piombino scomparso da giorni

Il cadavere di un uomo è stato trovato domenica 19 ottobre in alta montagna, in Valtellina. Il ritrovamento è avvenuto, attorno alle 11.30, a 2.400 metri di quota nella zona del Passo del Barbacan, sul sentiero Roma, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio). Si tratta di un cittadino originario di Piombino (nel Livorno) alla cui identificazione si è giunti tramite la targa dell’auto. Alcuni escursionisti di passaggio domenica hanno intravisto il corpo riverso a terra. Le indagini sono in corso da parte del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. In piazzola, a San Martino di Val Masino anche i tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Val Masino, cadavere ritrovato a 2400 metri: era un escursionista di Piombino scomparso da giorni

