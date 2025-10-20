. Il commento del direttore di Tuttosport. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha offerto una lucida analisi sulla complessa crisi che sta attraversando la Juventus. Prendendo spunto dalla recente, e per molti versi inspiegabile, sconfitta subita ieri dalla squadra di Tudor contro il Como, partita disputata allo stadio Sinigaglia, Vaciago ha affidato a un editoriale il suo pensiero critico. Il cuore del problema, secondo il direttore, risiede in una profonda instabilità societaria che si protrae da troppo tempo e che rende impossibile una programmazione seria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vaciago durissimo: «Talenti della Next Gen bruciati per investire in bidoni. Ma chi paga per tutto questo?»