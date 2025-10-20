Va in campagna a cogliere le olive e rubano il borsone dal portabagagli | ennesimo furto fotocopia nella zona frentana

Ennesimo furto durante la raccolta delle olive nell'area frentana, dopo i casi segnalati qualche giorno fa e l'appello a prestare attenzione del sindaco di Casoli, Massimo Tiberini.  L'ultimo episodio risale alla giornata di domenica 19 ottobre, a Sant'Eusanio del Sangro, ed è stato raccontato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

