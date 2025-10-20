Users may encounter issues with accessing or using Canva – Cosa significa?
Quando provi ad aprire Canva e compare il messaggio “Users may encounter issues with accessing or using Canva”, potresti chiederti cosa voglia dire e se il problema dipenda dal tuo computer o dal sito stesso. In realtà, questo avviso è piuttosto comune e riguarda la piattaforma Canva, non il singolo utente. Cosa significa “Users may encounter issues with accessing or using Canva”. La frase, tradotta in italiano, significa: “Gli utenti potrebbero riscontrare problemi nell’accedere o nell’utilizzare Canva.” In pratica, Canva sta informando i suoi utenti che ci sono problemi tecnici temporanei — come lentezza, errori di caricamento o impossibilità di accedere al sito o all’app. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
