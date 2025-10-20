Usa Trump risponde ai 7mln di manifestanti No Kings con filmato AI in cui guida aereo da caccia e scarica letame sulle loro teste - VIDEO

Sulle note della canzone di 'Top Gun', un tycoon incoronato e alla guida di un veicolo militare "spara" letame sui 7 milioni di cittadini in protesta: "Non sono rappresentativi del Paese, sono mandati dalla sinistra radicale" Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump incoronato mentre guid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

