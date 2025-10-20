Usa Trump risponde ai 7mln di manifestanti No Kings con filmato AI in cui guida aereo da caccia e scarica letame sulle loro teste - VIDEO
Sulle note della canzone di 'Top Gun', un tycoon incoronato e alla guida di un veicolo militare "spara" letame sui 7 milioni di cittadini in protesta: "Non sono rappresentativi del Paese, sono mandati dalla sinistra radicale" Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump incoronato mentre guid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Petro risponde alle minacce di Trump. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha risposto domenica alle dure accuse del presidente statunitense Donald Trump, che lo Ha definito un narcotrafficante. @CostanzaSpocci https://eluniversal.com/internaciona - X Vai su X
Tg3. . Quasi 7 milioni in piazza per le manifestazioni "No Kings" contro la "deriva autoritaria" di Trump. Il presidente risponde con un video che lo ritrae nei panni di un pilota incoronato mentre dall'aereo sgancia letame sui manifestanti. - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Trump annuncia: "Manderemo la Guardia nazionale anche a Chicago" - “Manderemo la Guardia Nazionale a Chicago”, ha annunciato il presidente Usa Donald Trump dallo Studio Ovale. Scrive tg24.sky.it
Tasse digitali per gli USA? Trump risponde con dazi contro l’Europa - Trump minaccia tariffe sostanziali sui semiconduttori contro i paesi che applicano tasse sui servizi digitali, accusandoli di discriminare la tecnologia americana e favorire le aziende cinesi Nel ... Riporta tomshw.it