Usa presentato prototipo missile ipersonico antinave | velocità fino a Mach 6 e capacità di inseguimento bersaglio primi test di volo nel 2026

Il nuovo vettore fa parte della famiglia Precision Strike Missile (PrSM), programma già in sviluppo per l'U.S. Army. Lockheed Martin ha annunciato che i primi test di volo sono previsti per il 2026, con una campagna sperimentale che proseguirà almeno fino al 2027 Dalla recente edizione dell’A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

