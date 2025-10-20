USA in 7 milioni in piazza per il No Kings Day contro le politiche autoritarie di Trump

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi sette milioni di persone scese in piazza negli Stati Uniti per il secondo ‘No Kings Day’. Tanti sono stati i manifestanti, secondo gli organizzatori delle proteste di ieri contro le politiche sempre più autoritarie dell’Amministrazione Trump che si sono tenute in più di 2.700 città. La reazione di Donald Trump non si è fatta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

usa in 7 milioni in piazza per il no kings day contro le politiche autoritarie di trump

© Ildifforme.it - USA, in 7 milioni in piazza per il “No Kings Day” contro le politiche autoritarie di Trump

News recenti che potrebbero piacerti

usa 7 milioni piazzaUSA, in 7 milioni in piazza per il “No Kings Day” contro le politiche autoritarie di Trump - Tanti sono stati i manifestanti, secondo gli organizzatori delle proteste di ieri contro le politiche se ... pianetagenoa1893.net scrive

usa 7 milioni piazzaMilioni in piazza negli USA: il movimento «No Kings» contesta il potere di Trump - 600 cortei e quasi 7 milioni di persone: al centro le accuse di autoritarismo e l’appello «In America non abbiamo re» ... Lo riporta cdt.ch

STATI UNITI (USA): 7 MILIONI IN PIAZZA NELLA SECONDA EDIZIONE DEL “NO KINGS DAY” - Si è svolta sabato scorso negli Stati Uniti la seconda edizione del "No Kings Day". Secondo radiondadurto.org

Cerca Video su questo argomento: Usa 7 Milioni Piazza