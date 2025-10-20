USA in 7 milioni in piazza per il No Kings Day contro le politiche autoritarie di Trump

Quasi sette milioni di persone scese in piazza negli Stati Uniti per il secondo ‘No Kings Day’. Tanti sono stati i manifestanti, secondo gli organizzatori delle proteste di ieri contro le politiche sempre più autoritarie dell’Amministrazione Trump che si sono tenute in più di 2.700 città. La reazione di Donald Trump non si è fatta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - USA, in 7 milioni in piazza per il “No Kings Day” contro le politiche autoritarie di Trump

