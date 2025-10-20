Usa Corte d’Appello dà ragione a Trump | Sì alla Guardia nazionale a Portland

(Adnkronos) – Una corte d’appello degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente Donald Trump può inviare truppe della Guardia Nazionale a Portland, nonostante le obiezioni del governatore dell’Oregon. La sentenza è l’ultimo passo in una battaglia che vede contrapposta la Casa Bianca agli stati progressisti che hanno respinto quella che definiscono l’eccessiva influenza autoritaria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland”

