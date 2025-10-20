Usa Boeing 737 Max da Denver a Los Angeles colpito da oggetto in quota ipotesi detriti spaziali | parabrezza rotto e ferito un pilota - VIDEO

Secondo quanto riferito, l’impatto si sarebbe verificato a un’altitudine di circa 36000 piedi, una quota in cui la presenza di grandine o altri fenomeni atmosferici estremi è considerata estremamente rara. Non è stato ancora ufficialmente chiarito che cosa abbia colpito il velivolo, ma tra le ipotes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Boeing 737 Max da Denver a Los Angeles colpito da oggetto in quota, ipotesi detriti spaziali: parabrezza rotto e ferito un pilota - VIDEO

