Usa allarme attentato per Trump | trovata postazione da cecchino su un albero vicino all' aeroporto di Palm Beach con visuale su Air Force One

Il Secret Service ha scoperto una piattaforma sospetta con visuale sull’Air Force One. L’FBI indaga. Cresce la preoccupazione per la sicurezza di Donald Trump: sarebbe stato il terzo attentato contro di lui in quanto presidente È stata trovata una postazione da cecchino nascosta su un albero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, allarme attentato per Trump: trovata postazione da cecchino su un albero vicino all'aeroporto di Palm Beach con visuale su Air Force One

